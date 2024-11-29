Российское министерство обороны подало иск к владимирскому заводу «Электроприбор», выпускающему средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ведомство, как сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы, требует с предприятия 57,5 млн рублей за невыполненное соглашение. Завод находится на грани банкротства, сегодня часть его акций продадут на торгах.

В суде пояснили, что Минобороны считает невыполненными обязательства ответчика по контракту на 57 миллионов 502 тысяч 195 рублей. Подробности контракта не приводятся.

ОАО «Электроприбор» разрабатывает и выпускает системы радиосвязи и средства РЭБ, включая станции для создания помех спутниковой связи «Тирада-2С».

На сайте завода указано, что он производит средства радиосвязи различного назначения с 1955 года и выполняет заказы Госкорпорации по организации воздушного движения, МЧС, РЖД. В частности, для МЧС «Электроприбор» выпускает комплексы технических средств оповещения населения по радиоканалам и цифровым сетям.

Информация о сотрудничестве с Минобороны размещена на сайте предприятия в буклете «Продукция военного назначения». В нем перечислены и описаны выпускаемые заводом модели радиостанций, автоматизированного приемопередающего центра и автоматизированной станции помех.

«Электроприбор» входит в список российских предприятий стратегического назначения и после начала специальной военной операции на Украине находится под санкциями, список его учредителей скрыт. Основная доля выпускаемой заводом продукции приходится на гособоронзаказ.

Проведенная в марте 2024 года оценка деятельности предприятия показала, что в сфере госзаказов оно занимает 20% рынка радиосистем, 50% рынка автоматизированных приемо-передающих центров и 90% рынка антенно-мачтовых устройств для радиостанций.

По итогам 2023 года выручка завода достигла 3,8 млрд рублей, прибыль — 122 млн рублей, а в первом квартале 2024 года «Электроприбор» заработал 824 млн рублей. При этом на нем висит дебиторская задолженность на 5,131 млрд рублей и кредиторская на 7,86 млрд рублей, что составляет 67% стоимости имущества организации.

Проводившие оценку деятельности предприятия весной 2024 года эксперты отметили, что финансовое положение «Электроприбора» значительно ухудшилось за последние пять лет и стало «кризисным», то есть «организация находится на грани банкротства», ликвидность ее баланса недостаточна и в текущее время увеличиться не может.

Сегодня, 29 ноября, состоится аукцион по продаже 32,4% акций «Электроприбора», стартовая цена пакета — 783,97 млн рублей. Торги были назначены по распоряжению Росимущества.