Российские военные установили полный контроль над поселком Очеретино в Донецкой области, заявило Минобороны России в сводке о боевых действиях за 5 мая. По оценкам украинских властей, в поселке оставалось менее 200 мирных жителей.

Для сравнения: в 2019 году численность населения Очеретино составляла порядка 3,4 тыс. человек. Поселок расположен к северо-западу от Донецка, через него проходит железнодорожная линия Донецк — Покровск. Местная железнодорожная станция с пассажирским вокзалом была разрушена в результате обстрела в октябре 2023 года. В Очеретино находятся предприятие «Евроминералы», законсервированный кирпичный завод «Альтком» и зернохранилище «Бета-Агро-Инвест».

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке военного ведомства за 5 мая.

Минобороны заявило, что российские войска «улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ» в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.

2 мая представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин сообщал в эфире украинского национального телемарафона, что российским войскам удалось прорваться в Очеретино и закрепиться там, однако украинские силы ввели дополнительные резервы для стабилизации обстановки.

Украинское издание «Страна.ua» еще 30 апреля писало, что Очеретино — находящийся на господствующей высоте населенный пункт к северу от Авдеевки — фактически полностью взят под контроль российскими ВС. По неподтвержденным данным, украинская оборона в поселке рухнула после того, как одна из бригад ВСУ «покинула позиции без приказа».

Неназванный украинский офицер в апреле говорил телеканалу CNN, что потеря Очеретино угрожает переходом под огневой контроль России важных логистических узлов — Константиновки и Покровска, а также села Великая Новоселка.

Русская служба Би-би-си в конце апреля отмечала, что для ВСУ потеря Очеретино связана с угрозой обрушения всей оборонительной линии на Покровском направлении, к созданию которой украинское командование было вынуждено приступить после потери Авдеевки. Прорыв российских войск у Очеретино ставит под угрозу окружения части ВСУ, обороняющиеся южнее, у села Бердычи, говорилось в публикации.