Российские Вооруженные силы утром 18 января нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро «Луч». Об этом говорится в сводке Минобороны России.

«Цели удара достигнуты, все объекты поражены», — сообщили в ведомстве.

Удар был нанесен высокоточным оружием в ответ на обстрелы американскими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области, отмечается в сообщении. КБ «Луч» производит и проектирует управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», добавили в Минобороны.

Ранее ведомство сообщало, что вечером 16 января ВСУ пытались нанести удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области. Все ракеты были сбиты, жертв и разрушений не было. В Минобороны тогда предупредили о подготовке ответного удара.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе средств ПВО и «угрозе баллистики» утром 18 января. Позже он заявил о повреждении входа на станцию метро «Лукьяновская» и трубопровода водоснабжения в Шевченковском районе. Станцию закрыли на вход и выход, поезда проезжают ее без остановки, заявил Кличко.

Издание «Общественное. Киев» писало о «мощных взрывах» в украинской столице и отключении водоснабжения в нескольких районах города. Издание также опубликовало фотографии затопленных улиц. Позже киевская администрация сообщила, что давление в сети и водоснабжение всех потребителей восстановлено.