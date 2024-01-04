Российские средства противовоздушной обороны сбили десять украинских ракет над Крымским полуостровом. Об этом сообщили в Минобороны России, отметив, что Вооруженные силы Украины пытались нанести удар при помощи авиационных управляемых ракет.

В российском военном ведомстве также уточнили, что атаку на полуостров зафиксировали 4 января около 17:20 мск.

За час до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что в городе начала работать сирена воздушной тревоги.

«По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — написал он в 17:19 мск.

Меньше чем через десять минут Развожаев сообщил, что в результате падения обломка ракеты на жилой дом один человек получил ранения.

«Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место», — добавил губернатор.

В 18:08 мск в его телеграм-канале появилось сообщение об отмене воздушной тревоги в городе.

Днем 4 января в Минобороны России заявили, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 украинских беспилотников и три снаряда HIMARS. Кроме того, за сутки были сбиты 37 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.

Всего с начала военной операции на Украине, как утверждает ведомство, было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 263 вертолета, 10 404 беспилотных летательных аппарата, 446 зенитных ракетных комплексов, 14472 танка и других боевых бронированных машин, 1198 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 075 единиц специальной военной автомобильной техники.