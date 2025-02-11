В ночь на 11 февраля российские военнослужащие нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) страны, инфраструктуру военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, удар был нанесен «высокоточным оружием» большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Утром 11 февраля министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в стране начались экстренные отключения электроэнергии. Он объяснил, что мера необходима из-за атаки на украинскую газовую инфраструктуру.

В «Нафтогазе Украины» указали, что повреждения получили производственные мощности группы «Нафтогаз» в Полтавской области. В местной администрации уточнили, что в результате ракетного удара без газоснабжения остались девять населенных пунктов Миргородского района.

«Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано», — подчеркнули в областной государственной администрации.

Также, по словам Галущенко, «энергетика продолжает оставаться под прицелом».

«Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается — будьте в укрытиях», — обратился Галущенко к украинцам.

В «Укрэнерго» подтвердили, что в связи с «массированной ракетной атакой» введены аварийные отключения.

«Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме», — уточнили в компании утром 11 февраля.

Спустя несколько часов в «Укрэнерго» заявили, что введенные утром аварийные отключения уже отменены, но необходимость бережливого потребления сохраняется. Местных жителей призывали включать несколько мощных приборов одновременно только с 15:00 до 21:00.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Цель массированного удара по Украине — инфраструктура, через которую снабжается военная логистика и доставляется оружие в сторону фронта, в том числе подстанции и железнодорожные станции, заявил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. «То есть боеприпасы и оружие, которое применяется против наших войск. Это даст нашим войскам в дальнейшем возможность к наступлению. Это совершенно нормальная история — прерывание военной логистики противника», — добавил депутат.