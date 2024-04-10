Вертолет Ми-24 потерпел крушение в районе западного побережья Крыма при выполнении планового полета над Черным морем. Об этом заявило Минобороны России, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, крушение вертолета произошло в среду, 10 апреля, около 06:00 по московскому времени. Предварительная причина — отказ авиатехники.

«На месте аварии работает поисково-спасательная служба», — сообщило Минобороны.

Транспортно-боевой вертолет Ми-24, разработанный ОКБ М.Л. Миля, серийно выпускается с 1971 года. Неофициальное название — «Крокодил». Вертолет предназначен для повышения огневой мощи и мобильности сухопутных подразделений. Экспортировался более чем в 30 стран; является одним из самых распространенных ударных вертолетов в мире.

Во вторник, 9 апреля, вынужденную посадку на севере Хабаровского края совершил вертолет Ми-8, сообщали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК. В результате происшествия никто не пострадал, повреждений судна зафиксирoвано не было.