В ночь на 24 апреля силы ПВО уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, 45 дронов уничтожили и перехватили над Крымом, по десять БПЛА сбиты над Белгородской и Курской областями, восемь — над Воронежской областью, по четыре беспилотника — над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями и два — над территорией Московского региона.

Губернаторы Брянской, Воронежской и Нижегородской областей сообщили, что пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА нет.

Также работу ограничивали аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Калуги и Жуковский. Представитель Росавиации пояснил, что ограничения были введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».