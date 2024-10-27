В ночь на 27 октября силы ПВО перехватили или уничтожили 18 дронов над Тамбовской областью, 16 БПЛА сбили над Белгородской областью, еще по четыре — над Брянской, Липецкой и Орловской областями, сообщило Минобороны России. Всего, по данным ведомства, был сбит 51 беспилотник.

«Восемнадцать БпЛА перехвачены над территорией Тамбовской области. Шестнадцать БпЛА сбиты над территорией Белгородской области. По четыре БпЛА уничтожено над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей. Три БпЛА уничтожены над территорией Воронежской области и один БпЛА сбит над Курской областью», — говорится в сообщении Минобороны.

Поданным ведомства, еще один дрон был уничтожен над Азовским морем.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на воскресенье в селе Варваровка в результате атаки беспилотника пострадала женщина, ее госпитализировали.

«В результате нескольких сбросов взрывных устройств с БПЛА на территории одного частного домовладения повреждены гараж и автомобиль. На территории другого дома осколками посечено еще одно транспортное средство», — писал глава региона в телеграм-канале.

Об атаках дронов ранее писали губернаторы Брянской, Тамбовской и Липецкой областей. По их словам, пострадавших не было.