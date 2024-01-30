В ночь на 30 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе и перехватили 21 беспилотник над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным Минобороны, над Крымом было перехвачено 11 БПЛА, над Белгородской областью — 5, над Брянской — 3, и по одному беспилотнику над Калужской и Тульской областями.

Как сообщил губернатор Севастополя, силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека. По его словам, повреждения инфраструктуры на данный момент не фиксируются.

Глава Брянской области написал в телеграм-канале, что дрон самолетного типа был уничтожен над территорией Навлинского района, пострадавших и разрушений нет. По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.

О пресечении атаки дрона на окраине Калуги также сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он отметил, что обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки, возгораний и пострадавших нет.