В ночь на 18 января средства ПВО перехватили один дрон над Ленинградской областью и сбили БПЛА над Московской областью, говорится в телеграм-канале Минобороны России. С начала военной операции на Украине ведомство не сообщало о перехвате БПЛА над Ленинградской областью.

«Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — сказано в сообщении Минобороны.

Беспилотники были сбиты и перехвачены около 01:30 мск.

Также, как сообщил ТАСС, ограничивал работу и вводил план «Ковер» международный аэропорт Пулково. «[Сейчас] все восстановилось, работаем в штатном режиме. Точно был задержан рейс из Еревана», — сказали в информационной службе воздушного узла.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, атака дрона, летевшего на столицу, была отражена в подмосковном Подольске.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин в телеграм-канале.

До этого мэр Москвы сообщал о предотвращении атаки дронов 22 декабря 2023 года. ПВО также сбили дрон в Подольске. 19 декабря БПЛА перехватили в Одинцово.