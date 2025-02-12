Российские десантники эвакуировали спасенных мирных жителей из села Николаево-Дарьино Курской области, сообщает Минобороны России. Вооруженные силы Украины (ВСУ) убили почти всех мужчин, проживающих в этом населенном пункте, утверждает группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.

Минобороны напоминает, что ВСУ зашли в село Николаево-Дарьино в августе 2024 года. Населенный пункт перешел под контроль российских военных в январе 2025-го — его освободили бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

По утверждению российского военного ведомства, на протяжении шести месяцев бойцы ВСУ прикрывались местными жителями как «живым щитом». При этом «никакой помощи им не оказывали», а только «издевались и убивали».

«В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные. Но когда в село пришли Уссурийские десантники, они из встретили с радостью и попросили оказать им помощь в эвакуации вглубь территории России», — передает ВДВ России.

Десантники и эвакуированные жители преодолели 5 км «пешком в морозную погоду и метель» до места прибытия санитарного транспорта. Плохая погода помогла им благополучно перейти реку в брод, поскольку украинские военные не могли использовать «разведывательные и ударные беспилотники».

Граждан направили в тыловые районы Курской области, где им оказали медицинскую помощь и направили в центры реабилитации.

«Впоследствии дальневосточные десантники вывели в тыловые районы из Николаево-Дарьино еще несколько десятков российских мирных граждан», — отмечают в ВДВ.

«Месяцев шесть жили в подвале»

Одна из эвакуированных жительниц Николаево-Дарьино — женщина 1938 года рождения. Она рассказала ТАСС, что около шести месяцев жила в подвале. Вместе с ней там находились еще семь человек, в том числа одна пара с ребенком.

«Год и месяц было Ромочке, ребенку. Ну их-то где-то вывезли, а мы еще остались вдвоем», — поделилась она.

Женщина уточнила, что попала под обстрел из танка во время того, как пошла в дом за продуктами. После эвакуации ее осмотрели и рассказали, где она ранена. «Где осколок, все поглядели, все записали», — пояснила эвакуированная.

10 февраля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретился с семьей из Николаево-Дарьино, которые более трех месяцев прожили в подвале вместе с ребенком — ему недавно исполнился всего год.

«Маленький Рома родился, когда село уже обстреливали и он настолько привык к этому, что даже не плакал потом от звуков канонады. Почти половину своей жизни малыш провел в оккупации, но все равно — смеется, улыбается и шалит», — рассказывает Хинштейн.

Врио губернатора напомнил, что Николаево-Дарьино было захвачено ВСУ сразу после вторжения и большинство жителей просто не успело уехать. По словам главы семьи Антона, в селе осталось более 60 человек, но до эвакуации дожили не все.

«Если поначалу оккупанты еще пытались сохранить лицо, то, чем ближе подходили наши войска, тем сильнее они зверели. Нескольких соседей расстреляли прямо на улице. В подвалы — бросали гранаты, хотя слышали оттуда женские крики», — утверждает Хинштейн.

Он добавил, что эвакуированной из Николаево-Дарьино семье, а также другим курянам, «освобожденным из-под оккупации ВСУ», власти предоставят реабилитацию в санаторий на юге.

Позднее Хинштейн заявил, что поручил разработать четкий регламент, чтобы у тех, кто находился в оккупации, появилась возможность поехать на реабилитацию, желательно в южных регионах. Таким образом, по словам врио главы Курской области, люди смогут получить не только психологическую и медицинскую помощь, но и сменить обстановку.