Министерство обороны России опубликовало первую в 2025 году сводку с фронтов спецоперации на Украине. Оборонное ведомство сообщило, что ВСУ потеряли убитыми около 1050 бойцов.

По утверждению министерства, российская авиация, беспилотники, артиллерия, ракетные войска ударили по электростанции, питавший предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Также были атакованы военные аэродромы, место сборки безэкипажных катеров, места скопления военнослужащих в 142 районах.

Национальный банк Украины утром 1 января сообщил, что в результате падения БПЛА загорелась крыша одного из корпусов ведомства в Печерском районе. Регулятор утверждает, что пострадавших нет.

В сводке с фронтов Минобороны России рассказало, что на харьковском направлении российские войска (группировка «Север») нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах города Волчанск, а также сел Малые Проходы и Симиновка.

Группировка «Запад», как утверждает военное ведомство, добилась успехов в районах сел Двуречная, Ивановка, Ковшаровка Харьковской области, Торское и Терны в ДНР. Именно здесь, согласно данным Минобороны, ВСУ понесли самые крупные потери — до 330 человек. Также Украина потеряла на этом направлении танк, несколько французских самоходок Caesar, американское 105-мм орудие М119 и британское L119.

«Подразделения «Южной» группировки войск, как говорится в сводке министерства обороны, «заняли более выгодные рубежи». Здесь, согласно данным ведомства, ВСУ потеряли более 250 бойцов.

Группировка «Центр» вела бои в ДНР в районе Дзержинска, Щербиновки, Александрополя, Шевченко, Даченского, Славянки, Барановки, Ульяновки и Песчаного, отразив 14 контратак ВСУ. Здесь, как утверждает оборонное ведомство, Украина лишилась около 235 человек, двух танков, британских бронетранспортеров Spartan, американского М113, самоходной установки Caesar. Также ВСУ потеряли две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 152-мм орудие Д-20.

В Курской области потери ВСУ составили свыше 480 военнослужащих, говорится в сводке министерства. В новогоднюю ночь над Курщиной был сбит один украинский беспилотник, утверждает Минобороны.

Также с начала нового года над Россией было сбито два украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз. По словам губернатора, разрушений и пострадавших нет.