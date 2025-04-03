Верховный суд Башкирии обязал Министерство обороны и военный госпиталь выплатить 500 тысяч рублей жителю региона в качестве моральной компенсации за невыявленный рак во время прохождения срочной службы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Министерство должно будет выплатить 5 тысяч рублей, в то время как основная сумма компенсации в 495 тысяч рублей должна быть взыскана с медицинского учреждения. В случае отсутствия у госпиталя имущества, на которое может быть обращено взыскание, ведомство будет обязано выплатить сумму в качестве субсидиарного ответчика.

В соответствии с материалами суда, житель Башкирии, призванный на срочную службу в декабре 2020 года, первый раз пожаловался на ухудшение самочувствия в мае 2021 года, однако врач внес в медицинскую карту пометку о возможной симуляции заболевания.

Летом врачи вынесли предварительный диагноз, который позднее не подтвердился. После нескольких обращений мужчина был госпитализирован в военный госпиталь в декабре 2021 года, где ему был установлен окончательный диагноз — рак мочевого пузыря первой стадии. Мужчине провели операцию и признали негодным к прохождению военной службы.

В ходе судебно-медицинской экспертизы удалось установить, что после первых жалоб на здоровье врачи не организовали комплексную диагностику, нарушив правила оказания медицинской помощи. Кроме того, не был установлен основной диагноз. Также были выявлены нарушения в ходе лечения истца в стационаре.

В то же время эксперты указали, что обнаруженные дефекты при лечении не могли стать причиной возникновения онкологического заболевания. Они также отметили, что оперативное вмешательство потребовалось бы на любой стадии болезни.

По версии ответчиков, оснований для выплаты моральной компенсации в этом случае не было, так как не удалось доказать причинно-следственную связь между вредом для здоровья мужчины и работой должностных лиц медицинской службы.

Тем не менее, Верховный суд Башкирии постановил, что факт некачественного оказания услуг, а также допущенные нарушения причинили истцу вред и страдания. В решении суда также говорится, что ненадлежащие действия со стороны медиков могли стать фактором ухудшения состояния мужчины и ограничить его право на своевременное лечение, которое соответствует действующим стандартам.