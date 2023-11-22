Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с БПЛА по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах в Запорожской области, заявило Минобороны России. Пострадал корреспондент «России-24» Борис Максудов, его эвакуировали, угрозы жизни нет, добавили в ведомстве.

«Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области», — говорится в сообщении МО.

В результате атаки осколочные ранения получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, он был оперативно эвакуирован в медучреждение Минобороны.

«Его жизни угрозы нет. Борису Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь», — добавили в оборонном ведомстве.

22 июля при обстреле в зоне боевых действий погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, фотокорреспондент этого агентства Константин Михальчевский получил ранения.

Как сообщало тогда Минобороны, журналисты МИЦ «Известия» и РИА Новости, которые попали под артиллерийский удар подразделений ВСУ, «готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области».

Президент России Владимир Путин 27 июля подписал указ о посмертном награждении Ростислава Журавлева орденом Мужества. Константин Михальчевский, а также корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор «Известий» Дмитрий Шиков, раненные в результате обстрела, также были награждены орденами Мужества.