Российские военные завершили уничтожение украинской группировки, блокированной в Ольговской роще в Кореневском районе Курской области. Об этом заявило Минобороны России в своей сводке, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

По данным министерства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника украинской армии в районах более двух десятков населенных пунктов в регионе, в том числе Казачья Локня, Мартыновка, Николаевка, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.

Также, по информации Минобороны, были атакованы Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Павловка и Юнаковка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, из них одна боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ, четыре бронетранспортера, в том числе бронетранспортер М113 производства США, самоходная артиллерийская установка «Богдана», самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы и 20 автомобилей. 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве заявили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.

За несколько часов до этого Минобороны сообщило об освобождении российскими войсками населенного пункта Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР).