Молдавское Минобрнауки проведет консультации по учебнику истории, из-за которого еврейская община республики собирается подать в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей самой общины.

По их словам, в официальной переписке с общиной министерство согласилось на «дополнительные консультации» с экспертами из профильных институтов (например, израильского Яд Вашем). Речь идет о возможном внесении изменений в учебник по истории для 12-го класса общеобразовательных школ Молдовы.

В этом учебном пособии, как утверждают в еврейской общине, неадекватно отражены события времен Второй мировой войны — в частности, преуменьшен уровень жестокости происходившего и роль Румынии как союзника Третьего рейха. Также представители общины указали на то, что предлагаемые авторами учебника задания для старшеклассников побуждают их оправдывать деятельность нацистских организаций.

Министр образования и науки Молдовы Дан Перчун в ответ на критику учебника обвинил еврейскую общину в «распространении дезинформации». Комментируя ситуацию, он заявил, что пособие носит «компромиссный характер», поскольку исторические события изучаемого периода «неизбежно полемичны». В качестве уступки глава Минобрнауки предложил дополнить школьную программу 12-го класса дидактическими пособиями, разъясняющими спорные моменты.

Несмотря на согласие Минобрнауки провести дополнительные консультации по учебнику, еврейская община Молдовы готовит судебный иск на тот случай, если это пособие не будет пересмотрено или изъято.

«Еврейская община Республики Молдова уже проинформировала своих международных партнеров как в стране, так и за рубежом о текущей ситуации. Обращение в суд последует в случае отказа изъять, пересмотреть учебник согласно положениям национального законодательства и рекомендациям международных институтов, таких как [израильский] Яд Вашем и [румынский Национальный] институт [изучения Холокоста имени] Эли Визеля», — заявили в организации.

В ходе Второй мировой войны Адольф Гитлер передал Молдову и земли между Днестром и Южным Бугом своему союзнику — правившему Румынией Иону Антонеску. При нем были депортированы или убиты до 300 тысяч евреев и представителей других национальностей, военнопленных и сторонников советской власти.

В 2005 году Бухарест принес официальные публичные извинения за действия Антонеску. В 2016 году парламент Молдовы утвердил Декларацию о признании окончательного доклада международной комиссии под председательством Эли Визеля об изучении Холокоста. При этом президент республики Майя Санду в телеэфире назвала Антонеску «исторической личностью, о которой можно сказать как хорошее, так и плохое».