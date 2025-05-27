Минприроды России может ввести требование заменить упаковку из полистирола на картонную, сообщил ТАСС замглавы ведомства Денис Буцаев. Изменения затронут пищевые продукты, включая куриные яйца.

Буцаев подчеркнул, что в первую очередь «следует запрещать то, что мы не можем переработать совсем».

«Например, полистирол. В ближайшей перспективе представляется возможным введение ограничений на упаковку для яиц из вспененного полистирола после подтверждения технологической возможности замены на аналогичную упаковку из картона», — сказал представитель Минприроды.

Полистирол, по его словам, хрупкий материал, который легко ломается на мелкие кусочки. Он не пользуется спросом на рынке вторичных материалов, так как его сложно отделить от других отходов, а переработка невыгодна из-за сильного загрязнения.

Обычный или средней прочности полистирол в пищевой упаковке используется в общепите для одноразовых контейнеров. Ударопрочный — для сухих продуктов в разных формах и цветах; экструдированный — для лотков под полуфабрикаты и мясо; вспененный — для лотков под сыр, нарезки и овощи.

Минприроды уже предлагало похожую инициативу в 2023 году. По информации «Коммерсанта», министерство предлагало запретить с 2024 года товары и упаковки из полимеров, которые сложно утилизировать или невозможно извлечь из отходов. Список таких материалов был направлен в заинтересованные ведомства.

В перечне, как уточняла газета, говорилось о 23 видах упаковки: шесть из них предлагалось запретить с 2024 года, остальные 17 — с 2030 года. По сравнению с предыдущим вариантом документ сократился на пять позиций, говорилось в статье.

Например, с 2024 года Минприроды планирует с 2024 года ввести новые правила для пластиковых бутылок: разрешить только прозрачные бутылки голубого, зеленого, коричневого и черного цветов (так как они лучше сохраняют продукты), запретить непрозрачные бутылки (кроме белых для молочных продуктов) и отказаться от бутылок с ПВХ-этикетками, которые трудно перерабатывать.

Цель этих мер — улучшить переработку пластика и уменьшить загрязнение окружающей среды.

Ограничения затронут и многослойные ПЭТ-бутылки, капсулы для кофе из смешанных материалов и пластиковые контейнеры для консервов с металлическими крышками, которые соединяют методом вальцовки. Эти виды упаковки трудно переработать, так как их компоненты сложно разделить.

С 2030 года ведомство предложило запретить или ограничить в использовании многокомпонентную упаковку Bag-in-Box, гибкую вакуумную упаковку дойпак, флоупак, многослойные тубы от зубной пасты, многокомпонентные пакеты в форме кувшина, полимерные саше-пакеты до 80 мм, сетки для овощей и фруктов и так далее.

С этого же года ведомство предлагает отказаться и от пищевой упаковки из вспененного полистирола.