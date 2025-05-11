Биометрия может рассматриваться в качестве альтернативного метода идентификации покупателей товаров с возрастным ограничением, таких как алкоголь. Об этом заявил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов.

«Это позволило бы отсечь продажи товаров тем лицам, которые не имеют права на покупки, например, из-за возрастного ограничения. Биометрия вполне может являться альтернативным способом идентификации покупателей», — сказал он.

По словам Чекушова, внедрение единой биометрической системы в торговую сферу стало бы доказательством развития в сфере новых технологий.

В январе гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Полоцкий также говорил о возможности внедрения офлайн-продажи товаров с возрастными ограничениями, включая алкоголь, с помощью биометрии в 2025 году.

В апреле “Коммерсантъ” писал о планах правительства оформить на законодательном уровне торговлю энергетическими напитками на маркетплейсах с помощью биометрии. По словам источников на рынке сетевой торговли новый законопроект будет оговаривать продажу энергетиков с помощью Единой биометрической системы.

Один из собеседников издания также рассказал об обсуждении внедрения биометрии в торговлю табачной продукции, однако предупредил, что в настоящий момент говорить о конкретных шагах на этом направлении “преждевременно”.

В марте Госдума приняла законопроект о защите покупателей от мошенничества, в котором были прописаны нормы использования биометрии для маркетплейсов.

В Минэкономразвития назвали возможность подтверждения возраста и личности клиентов с помощью биометрии одним из предложений, направленных на повышений безопасности платформ и маркетплейсов для покупателей. В министерстве также говорили об отсутствии необходимости в обязательном применении этого способа определения личности и важности выбора в этом вопросе.

“Такой выбор должен учитывать как личное право потребителя отказаться от использования биометрии, так и экономическую целесообразность ее внедрения в каждую конкретную модель продаж на маркетплейсе”, — заявили в ведомстве.