Для технологического суверенитета и полного импортозамещения России нужна новая индустриализация, заявили в Минпромторге. В ведомстве считают, что страна нуждается в достраивании критических производственных цепочек. Что это значит, почему это важно и о каких решениях может идти речь, RTVI рассказала директор по маркетингу и стратегии НАТЭК-Нефтехиммаш Дарья Буйлова.

Новая индустриализация предполагает создание полноценных отраслей, у которых имеется способность к самовоспроизводству и постоянной эволюции, создание конструкторских бюро, выстраивание цепочек поставщиков.

«Новая индустриализация, по нашему мнению, предполагает поддержку ряда важнейших отраслей промышленности, которые сейчас в этом очень нуждаются. И это на самом деле не требует огромных бюджетных затрат», — убеждена Буйлова.

По ее словам, необходимо принять важные решения, которые помогут российским предприятиям «встать на устойчивую траекторию развития».

«Что это могут быть за решения? Например, выделение разного рода субсидий — на развитие производства, субсидии для уменьшения процентных ставок по кредитам. Кроме этого, можно ввести правило, которое обяжет хотя бы часть оборудования на строительстве крупных объектов распределять среди российских производителей», — перечислила директор.

По поводу критических производственных цепочек Буйлова пояснила, что в каждой отрасли они складываются из разных звеньев.

«Мы можем рассказать про наш сегмент — это производство крупнотоннажного оборудования для нефтегазохимических предприятий. В нашей цепочке — сырье (в основном металл) и компоненты российские, однако часть станочного парка на машиностроительных производствах иностранного производства, импортозамещение необходимо именно в этом направлении, сейчас все чаще возникает проблема с комплектующими, с ремонтом станков и прочим», — рассказала она.

Соответственно, для отрасли, в которой работает НАТЭК-Нефтехиммаш, важным вопросом остается развитие российского станкостроения, заключила Дарья Буйлова.

Ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, говоря о необходимости новой индустриализации, напомнил, что до 2022 года Россия была полностью интегрирована в глобальный рынок. Тогда недостающие сегменты критических производственных цепочек успешно замещались импортом.

«Но сейчас, в новых условиях, мы не можем себе такого позволить — уровень технологической самодостаточности должен быть другим», — продолжил он. По его словам, достраивать критические производственные цепочки необходимо в том числе для обеспечения национальной безопасности.