В Министерстве просвещения России разработали меры для профилактики скулшутинга в школах и других образовательных организациях при угрозах вооруженного нападения учащихся. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на обращение главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, которая просила проверить, как учебные учреждения страны проводят профилактические работы в связи с подобными инцидентами.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении RTVI, Минпросвещения регулярно в закрытом формате направляет в регионы актуальные рекомендации и методические материалы, направленные на борьбу со скулшутингом. Образовательные учреждения, в свою очередь, периодически должны проводить профилактические мероприятия для сотрудников и учеников.

В 2023 году ведомство доработало «Алгоритмы действий персонала образовательной организации, работников частных охранных организаций и обучающихся» при угрозах и совершении вооруженного нападения, следует из документа. В нем описано, как вести себя сотрудникам образовательных организаций и детям в случае размещения или детонации взрывного устройства, захвата заложников, атаки беспилотника и «нападения с использованием горючих жидкостей». Рекомендации предусматривают также информационное взаимодействие образовательных учреждений с органами МВД, Росгвардии и ФСБ.

Методические материалы должны размещаться в открытом доступе на сайтах подведомственных Минпросвещения организаций, следует из указа ведомства.

Кроме того, в министерстве планируют ежегодно проводить в школах и вузах специальные антитеррористические учения перед началом нового учебного года. Подобные мероприятия в целях профилактики ведомство впервые провело в конце августа 2023 года.

В конце января 2024 года глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой проверить все образовательные учреждения страны на предмет своевременной профилактической работы с подростками. Депутат попросила также выяснить, как строится работа с учащимися, когда они узнают о подготовке преступления.

Поводом для обращения стал инцидент в Тюмени, когда девятиклассник планировал убийство своего сверстника в школе. Как писали «АиФ — Тюмень», молодой человек рассказал однокласснику, что замышляет преступление в стенах школы, и предложил стать его соучастником. Однако его сверстник в итоге решил предупредить преступление и рассказал обо всем учителю, который сообщил в полицию.

Дома у планировавшего убийства девятиклассника во время обысков обнаружили кровавые рисунки оружия и материалы о подобных преступлениях. По информации следствия, мальчик воспитывался в неполной семье, только с отцом, который часто пропадал на работе. Мать оставила семью.

Также полиция выяснила, что школьник планировал преступление на почве ревности, когда за его девушкой начал ухаживать другой. Девятиклассника отправили на обследование в психдиспансер.