Минпросвещения России хочет сократить количество уроков по обществознанию в школах с 1 сентября 2025 года. Ведомство предлагает убрать изучение дисциплины из программы 6-8 классов и вводить предмет только с 9 класса. При этом количество уроков истории наоборот предлагается увеличить, следует из соответствующего проекта приказа.

Согласно документу, на обществознание после 1 сентября 2025 года будут отводиться часы только для учащихся 9, 10 и 11 классов.

«В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9-м классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях», — говорится в тексте проекта приказа.

Сейчас на обществознание отводится 136 часов в 6-9 классах — урок предусмотрен раз в неделю. Количество часов на изучение предмета, согласно документу, хотят сократить до 34 часов (сейчас 136).

В пояснительной записке к документу сказано, что часы, которые раньше предназначались на изучение обществознания, теперь будут перераспределены на дополнительные уроки истории. Ведомство предложило увеличить число уроков истории в 5-8 классах с двух часов в неделю до трех. В 9 классе на дисциплину необходимо отводить два часа в неделю, считают в министерстве.