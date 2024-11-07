Минстрой предложил продлить срок службы лифтов в домах, которые включили в программы капремонта, до февраля 2030 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы министерства. По данным газеты, до этого срока должны быть отремонтированы 575 тыс. лифтов, на это в общей сложности потребуется 406,5 млрд рублей.

В статье отмечается, что в феврале 2025 года у 64 тыс. лифтов истекает срок годности. В Минстрое подсчитали, что расходы на работы по их ремонту и замене приблизительно могут составить 195 млрд рублей.

У еще 56 тыс. лифтов срок эксплуатации заканчивается в течение ближайших пяти лет. Траты на их замену составляют порядка 211,5 млрд рублей, пишут «Известия».

При этом, подчеркивает газета, эти расчеты не учитывают ситуацию в новых регионах.

Поправки Минстрой предлагает внести в технический регламент «Безопасность лифтов» и оговорить их на уровне Евразийского союза. В статье отмечается, что алгоритм вынесения решений по лифтам будет выглядеть так: Ростехнадзор проверяет каждый объект и выносит свое решение: каким из них можно продлить срок годности, где требуется замена отдельных компонентов, а кто уже непригоден для эксплуатации.

В Минстрое «Известиям» сообщили, что вместе с Госдумой и Совфедом прорабатывают вопрос о создании в России официальных дилерских центров для отечественных заводов, которые производят подъемники лифтов, а также будут отвечать за качество работ по монтажу, обслуживанию и ремонту оборудования.

В Евразийской экономической комиссии подтвердили газете, что получили предложение России и рассмотрят его в этом месяце.

Опрошенные изданием эксперты считают, что хотя некоторые лифты действительно могут служить дольше нормативного срока эксплуатации, лучше всего их полностью заменять, в том числе из-за отсутствия деталей, которые не производят для старых моделей. Также они предложили везде установить улавливатели на случай возможного падения кабины.

«Еще работают или требуют срочной замены». Из-за санкций лифты в России подорожали в два раза

Ранее технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Заточкин рассказал RTVI, что после введения санкций против России и ухода из страны крупных производителей Otis, Kone, Schindler и TKE, лифты и запчасти к ним стали дорожать. Если до 2022 года лифтовое оборудование стоило около 1,2 млн руб, то после — 2-2,5 млн руб, отметил он.

Из-за санкций стало сложнее приобретать комплектующие и обслуживать лифтовое оборудование, особенно в проектах высокого класса, рассказал RTVI Сергей Шиферсон, управляющий партнер компании-девелопера TOUCH. Усложнилась логистика и увеличились сроки поставок, в итоге, по оценке Шиферсона, оборудование подорожало примерно в два раза.