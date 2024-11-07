Минстрой предложил продлить срок службы лифтов в домах, которые включили в программы капремонта, до февраля 2030 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы министерства. По данным газеты, до этого срока должны быть отремонтированы 575 тыс. лифтов, на это в общей сложности потребуется 406,5 млрд рублей.

В статье отмечается, что в феврале 2025 года у 64 тыс. лифтов истекает срок годности. В Минстрое подсчитали, что расходы на работы по их ремонту и замене приблизительно могут составить 195 млрд рублей.

У еще 56 тыс. лифтов срок эксплуатации заканчивается в течение ближайших пяти лет. Траты на их замену составляют порядка 211,5 млрд рублей, пишут «Известия».

При этом, подчеркивает газета, эти расчеты не учитывают ситуацию в новых регионах.

Поправки Минстрой предлагает внести в технический регламент «Безопасность лифтов» и оговорить их на уровне Евразийского союза. В статье отмечается, что алгоритм вынесения решений по лифтам будет выглядеть так: Ростехнадзор проверяет каждый объект и выносит свое решение: каким из них можно продлить срок годности, где требуется замена отдельных компонентов, а кто уже непригоден для эксплуатации.

В Минстрое «Известиям» сообщили, что вместе с Госдумой и Совфедом прорабатывают вопрос о создании в России официальных дилерских центров для отечественных заводов, которые производят подъемники лифтов, а также будут отвечать за качество работ по монтажу, обслуживанию и ремонту оборудования.

В Евразийской экономической комиссии подтвердили газете, что получили предложение России и рассмотрят его в этом месяце.

Опрошенные изданием эксперты считают, что хотя некоторые лифты действительно могут служить дольше нормативного срока эксплуатации, лучше всего их полностью заменять, в том числе из-за отсутствия деталей, которые не производят для старых моделей. Также они предложили везде установить улавливатели на случай возможного падения кабины.

Ранее технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Заточкин рассказал RTVI, что после введения санкций против России и ухода из страны крупных производителей Otis, Kone, Schindler и TKE, лифты и запчасти к ним стали дорожать. Если до 2022 года лифтовое оборудование стоило около 1,2 млн руб, то после — 2-2,5 млн руб, отметил он.

Из-за санкций стало сложнее приобретать комплектующие и обслуживать лифтовое оборудование, особенно в проектах высокого класса, рассказал RTVI Сергей Шиферсон, управляющий партнер компании-девелопера TOUCH. Усложнилась логистика и увеличились сроки поставок, в итоге, по оценке Шиферсона, оборудование подорожало примерно в два раза.