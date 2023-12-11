Министерство транспорта России предложило ввести штрафы за нарушение временных ограничений скорости на информационных табло. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, на него обратил внимание «Коммерсант».

Документ вводит «правила размещения стационарных, передвижных или мобильных средств фиксации нарушений ПДД». При этом в нем говорится о передаче данных, «сформированных в результате фиксации нарушений требований, установленных дорожными знаками, отображаемыми на динамическом информационном табло и (или) знаке переменной информации».

Чаще всего на таких табло отображается временное ограничение скорости на крупных магистралях при ухудшении погоды, отмечает «Коммерсант». Сейчас водителей не штрафуют за нарушение указанных на табло требований, поскольку ГИБДД ориентируется на постоянные знаки.

Согласно проекту постановления Минтранса, на фотографии, прилагаемой к постановлению о штрафе, должен быть виден не только автомобиль нарушителя, но и сам «знак переменной информации» с выставленным на нем ограничением. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Что говорят депутаты, юристы и автоэксперты

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин в разговоре с «Лентой.Ру» счел идею Минтранса неоднозначной.

«Какая ситуация иногда складывается на дорогах? Стоит временный знак, и он стоит там продолжительное время, но дорожных работ там не ведется, водители понимают, что знак забыли убрать, и они не обращают на него внимания», — отметил он.

Штрафовать водителей за нарушение «вроде бы логично», но «нужно обозначить момент, что эти дорожные знаки должны быть установлены в соответствии с определенным регламентом», добавил Марданшин.

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько предположил в беседе с «Коммерсантом», что водителям при нарушении указанных на табло требований могут вменять превышение лимита скорости на данном участке дороги.

«Для соблюдения принципа презумпции невиновности в таких постановлениях надо будет точно указывать, когда и как именно до водителя доводилась информация об изменении скоростного режима. Сформировать доказательную базу будет непросто», — считает Радько.

Информационные табло часто используются в том числе для рекламы «и в целом воспринимаются людьми сейчас как реклама», считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его мнению, все будет зависеть от реализации инициативы. При этом эксперт предположил, что водители «будут привыкать долго», и обратил внимание на необходимость понятных разъяснений.