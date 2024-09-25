Министерство транспорта России готовит изменения в существующие правила дорожного движения (ПДД). В частности, ведомство может запретить использовать за рулем планшеты, смартфоны и мультимедийные системы автомобилей, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Минтранса.

Как пояснили в Минтрансе, поправки будут предусматривать запрет на использование мультимедийных устройств, которые отвлекают водителя или снижают его внимание за рулем. К необходимости внесения изменений в ПДД привело появление новых современных гаджетов, пояснили в ведомстве.

«Данные изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, а также актуализации действующих норм, которые не учитывают появление новых различных современных устройств (смартфоны, планшеты и т. д.)», — говорится в заявлении министерства.

Как уточняет «Московский комсомолец», изменения предлагается внести в пункт 2.7 ПДД. К уже существующим положениям могут добавить запрет на использование во время движения «какого-либо устройства, ‎не предусмотренного конструкцией транспортного средства и требующего использования рук или отвлечения от управления транспортным средством во время движения, за исключением случаев использования его функций без применения рук для целей определения маршрута движения».

В 2001 году в российские ПДД добавили норму, которая запрещает водителю во время движения использовать телефон без специальной системы hands-free, Она позволяет разговаривать по телефону через громкую связь и без использования рук.

Согласно ст. 12.36.1 КоАП РФ, использование телефона во время движения без hands-free уже считается нарушением и наказывается штрафом в 1,5 тыс. рублей. При этом в действующих нормах КоАП и ПДД ни мультимедийные планшеты, ни смартфоны не упоминаются.

Дорожные камеры впервые начали фиксировать использование телефона за рулем в Москве в 2020 году.