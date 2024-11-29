В Санкт-Петербурге 29 ноября состоялась презентация системы оплаты проезда в общественном транспорте по системе геолокации «Open loop».

Сейчас проект обкатывают сразу в нескольких городах (в том числе в Твери, в Ярославле, в Казани). Создатели подчеркивают удобство платежной системы: пассажиру не придется искать банковскую карту и протискиваться к валидатору, что в час пик может быть затруднительно.

Для оплаты по геолокации пассажирам нужно скачать мобильное приложение «Транспорт+». Местоположение клиента определяется через GPS/ГЛОНАСС или с использованием Bluetooth-меток, когда слабеет сигнал спутниковой связи.

В презентации системы приняли участие заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов, председатель комитета администрации Санкт-Петербурга по транспорту Валентин Енокаев и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Проект «Open loop» по внедрению технологии оплаты проезда в общественном транспорте по геолокации разработан Министерством транспорта России. В дальнейшем планируется учесть в работе системы и льготные тарифы оплаты.