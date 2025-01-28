Главное управление Минюста России по Москве обратилось в суд с иском о ликвидации фонда помощи трансгендерам. Об этом РИА Новости сообщили в Кунцевском суде столицы.

«Суд зарегистрировал иск ГУ министерства юстиции РФ по городу Москве о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким «Трансгендер», — говорит собеседник агентства.

Дату рассмотрения иска пока не назначили, добавили в суде.

Фонд «Трансгендер» была зарегистрирован еще в 2007 году. Его основатели говорили в интервью, что в последнее время он фактически прекратил работу, а сами они уехали из России.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который полностью запрещают медицинские вмешательства, направленные на смену пола.

В ноябре того же года Верховный суд России признал экстремистским и запретил «международное общественное движение ЛГБТ». Пропаганда ЛГБТ* и смены пола для лиц всех возрастов запрещена в стране с конца 2022 года.

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России