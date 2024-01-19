Минюст России начал вести «нацистский реестр» символики и организаций, который официально называется «Перечень организаций, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941 — 1945 годов»». Соответствующий список опубликован на сайте ведомства.

В реестр уже занесены четыре организации, созданные на Украине, и их символика. В частности, нацистскими признаны Организация украинских националистов (ОУН)*, их лозунг «Слава Украине» и его производные, а также эмблема в виде стилизованного трезубца и ее вариации.

В перечень также включили Украинскую народно-революционная армию (УНРА), Украинскую повстанческую армию (УПА)*, Украинскую народную самооборону (УНС)* и Организацию украинских националистов (ОУН)*. При этом УПА*, УНС* и ОУН* ранее были признаны экстремистскими в России.

Также в «нацистский реестр» попали лозунг «Слава Украине — героям слава», утвержденная эмблема ОУН* в виде стилизованного золотого трезубца с элементом по середине в форме обоюдоострого меча, а также организационная эмблема, представляющая собой черный равносторонний треугольник подставкой вверх.

В перечень будут добавляться организации, группы и лица, которые, согласно документу, сотрудничают с теми, кто отрицает приговор Нюрнбергского трибунала или других трибуналов по итогам Второй мировой войны. Минюст будет дополнять реестр также по решению МВД, МИД, ФСБ, Генпрокуратуры.

Правила для определения перечня организаций существуют с 2015 года по постановлению правительства. Но в самом реестре пока заполнены только четыре строки, и все изменения внесены 17 января 2024 года.

За использование, пропаганду и публичную демонстрацию символики внесенных в реестр организаций предусмотрена административная ответственность по ст. 20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Наказание предполагает штрафные санкции, обязательные работы или арест на срок до 15 суток.

*признана экстремистской организацией и запрещена на территории России