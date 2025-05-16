Минюст обновил список иноагентов

Министерство юстиции России 16 мая обновило реестр иноагентов, включив туда четырех человек и три организации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список иностранных агентов внесли журналисток Лютфие Зудиеву* и Ксению Лученко*, политолога Михаила Комина*, режиссера Дмитрия Пуркина*, а также международную общественную организацию «Независимая ассоциация врачей»*, общественно-политическое движение «Европейский Петербург»* и организацию «Земский съезд»*.

В конце апреля Минюст внес в список иностранных агентов музыканта и основателя группы «Чебоза» Василия Гончарова*, также известного как Вася Обломов*, эксперта по Ближнему Востоку Никиту Смагина*, учредителя информационно-аналитической газеты «Народный журналист» Константина Сусолкина*, экологического эксперта Владимира Сливяка* и блогера Дмитрия Чернышева*, также известного как mi3ch*.

При внесении в список иностранных агентов тех или иных лиц и организаций Минюст в большинстве случаев указывает в качестве причины такого решения создание и распространение материалов других иностранных агентов, распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России и действиях российский властей, а также критику в адрес специальной военной операции на Украине.

Министерство юстиции ведет общий реестр иностранных агентов с конца 2022 года. С целью создания общего реестра было решено объединить четыре ранее созданных списка. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого документа в июле 2022 года. В настоящий момент в нем числятся около 1000 человек и организаций.