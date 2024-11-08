Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов проект «Говорит НеМосква»*, журналиста «Медиазоны»* Дмитрия Трещанина*, комика Дениса Алесина* (Денис Чужой*) и чеченского блогера Тумсо Абдурахманова*. Список приводится на сайте ведомства.

«Ничего оспаривать я не планирую. И в целом мне наверное нечего сказать по этому поводу. Для меня это просто очередной реестр в который меня внесли», — прокомментировал новость RTVI Абдурахманов*.

Согласно пресс-релизу Минюста, Алесин* участвовал в создании сообщений и материалов иноагентов и нежелательной организации, выступал против военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Комик живет за пределами России.

Такие же претензии, за исключением создания материалов нежелательных организаций, Минюст предъявил проекту «Говорит НеМосква»*, Трещанину* и Абдурахманову*. Последний также распространял «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации» и «участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом», заявили в Минюсте.

* внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов