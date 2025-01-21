Минюст разработал законопроект, который ужесточает ответственность за возбуждение ненависти или вражды, сопровождающееся оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозой его применения. Как сообщают «Ведомости», правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу ведомства 20 декабря.

Изменения предлагается внести в ч. 1 ст. 282 УК РФ. Согласно предложенным поправкам, за возбуждение ненависти по расовому, национальному или религиозному признаку, сопровождающееся угрозами насилия, будет грозить уголовное наказание, даже если правонарушение совершено однократно.

Сейчас такие действия квалифицируются как административные правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), уголовное обвинение можно предъявить только при повторном нарушении.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 282 УК — пять лет колонии. По действующей административной статье — 15 суток ареста.

Кроме того, предложено дополнить ч. 2 ст. 282 УК такими квалифицирующими признаками, как совершение деяния группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (вместо организованной группы). По словам опрошенных «Ведомостями» экспертов, это в перспективе может увеличить количество случаев привлечения к уголовной ответственности. Управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов отметил, что упрощается доказывание по уголовным делам, так как для установления организованной группы необходимо гораздо больше подтверждающих факторов.

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Игорь Черепанов рассказал «Ведомомстям», что в 2024 году из 734 административных дел по ст. 20.3.1 КоАПа почти в половине случаев (313) дела возбуждались за одобрение или пропаганду применения насилия к человеку в интернете. По мнению юриста, такие деяния «крайней формой злоупотребления свободой слова».