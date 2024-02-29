Министерство юстиции России подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящие штрафы до 2 млн рублей для коллекторов и микрофинансовых организаций за навязчивые звонки и сообщения должникам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект документа.

Минюст предлагает ввести штрафы за навязчивое общение с неплательщиками: для физических лиц ― от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, для должностных лиц ― от 100 тыс. до 1 млн рублей или дисквалификацию на срок до одного года, для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Отдельные штрафы для коллекторов предусмотрены за неисполнение решений об ограничении способов взаимодействия с должником. Должностных лиц предлагается штрафовать на суммы от 50 тыс. до 100 тыс.рублей или дисквалифицировать на срок до одного года, юридических лиц ― на сумму от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Согласно пояснительной записке, законопроект был разработан в ответ на поправки об ужесточении правил общения коллекторов с должниками. Эти нормы вступили в силу 1 февраля 2024 года. Они позволяют должнику отказаться от личного общения с кредиторами и выбрать другой способ диалога ― письменно по указанному адресу или электронной почте, через нотариат или портал «Госуслуги».

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за применение насилия или угрозу его применения со стороны коллекторов. В январе 2024 года в Башкирии против коллекторов возбудили первое уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса. Взыскатели долгов рассылали коллегам и родственникам заемщицы листовки с фотографиями и высказываниями, «порочащими ее честь и достоинство», сообщили в УФССП республики. Также ее паспортные данные использовались при регистрации на различных сайтах.

В 2023 году ФССП признала обоснованными 6,88 тыс. жалоб россиян на коллекторов, писал РБК со ссылкой на данные ведомства.