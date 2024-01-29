Минюст России внес американский благотворительный фонд GlobalGiving Foundation в список нежелательных организаций, свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Организация внесена в перечень в соответствии с решением Генпрокуратуры от 11 января. В список также включены немецкие организации Freies Russland Berlin e.V. («Свободная Россия Берлин») и Freies Russland NRW e.V. («Свободная Россия Северный Рейн-Вестфалия»).

GlobalGiving существует с 2002 года. С его помощью можно найти проекты по всему миру, которые нуждаются в поддержке, и пожертвовать им любую сумму.

Freies Russland Berlin e.V. и Freies Russland NRW e.V. — некоммерческие организации, объединяющих россиян, уехавших в Германию. Они помогают активистам и журналистам с антивоенной позицией эмигрировать из России.