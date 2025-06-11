Комиссия по законопроектной деятельности обсуждает снижение возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет. С такой инициативой выступила Генпрокуратура России, изменения предлагается внести для ряда преступлений. Об этом сообщила замминистра юстиции Елена Ардабьева на заседании в Госдуме.

О существовании подобной инициативы Ардабьева рассказала во время разговора о законопроекте, который предусматривает до пяти лет лишения свободы за осквернение памятников защитников Отечества. По ее словам, с 2022 года зафиксировано 370 таких резонансных случаев, при этом в уголовном кодексе нет статьи, предусматривающей за это ответственность.

Депутат Нина Останина уточнила, что подобные действия, как правило, совершают граждане, не достигшие 18 лет. Она задалась вопросом, достаточно ли увеличить штрафы и наказать родителей для того, чтобы «мы воспитали наших детей с уважительным отношением к нашей истории»

«Вроде „Разговоры о важном“, вроде уроки истории, наказывать родителей будем. С вашей точки зрения, какие меры еще нужны для того, чтобы воспитать в наших детях дух уважения к нашей исторической памяти», — обратилась глава комитета Госдумы по защите семьи к Ардабьевой.

Замминистра юстиции отметила, что Генпрокуратура предложила понизить возраст уголовной ответственности для таких преступлений до 14 лет в 20-й статье УК.

«Как вариант, это возможно, обсуждаем. Потому что это непростое решение. Сейчас у нас 16-летний возраст [привлечения к уголовной ответственности]. Буквально несколько недель назад на комиссии по законопроектной деятельности это обсуждали. Решили, что это предмет отдельного разговора», — сказала Ардабьева.

Ст. 20 УК определяет возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Общий возраст — 16 лет, однако за некоторые преступления ответственность наступает с 14 лет, например, убийство, вандализм, террористический акт, хулиганство при отягчающих обстоятельствах и др.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя возможные изменения, поделился мнением, что необходимо повышать уголовное ответственность за изнасилование.