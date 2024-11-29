Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов политолога Татьяну Становую*, исследовательский центр «Сова»* и проект «Радио Сахаров»*, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Внесение Становой* в реестр обосновано тем, что она якобы участвовала в распространении материалов другого иноагента и создании материалов организации из перечня нежелательных на территории России, а также распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. В Минюсте подчеркнули, что политолог проживает за границей.

Проект «Радио Сахаров»* внесен в реестр с аналогичными обоснованиями. Кроме того, как говорится в сообщении на сайте Минюста, он предоставлял свою информационную площадку другим иноагентам.

«Сову»* ведомство обвинило в распространении материалов иноагентов и недостоверной информации о действиях и решениях российских властей, а также в получении средств из зарубежного источника.

Региональная общественная организация содействия просвещению граждан «Информационно-аналитический центр «Сова»* была признана иноагентом в конце 2016 года.

Весной 2023 года Главное управление Минюста по Москве обратилось в Мосгорсуд с просьбой ликвидировать эту организацию по итогам проведенной им проверки. Нарушением со стороны центра было названо проведение мероприятий вне региона регистрации (Москвы) без оформления межрегионального или общероссийского статуса.

В конце апреля 2023 года Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Минюста и ликвидировал «Сову»*. После этого — 19 октября 2023 года — центр был исключен из реестра иноагентов в связи с прекращением деятельности.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов