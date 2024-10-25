Минюст России в очередной раз обновил реестр иностранных агентов, добавив в него издание Astra*, литературоведа Олега Лекманова* и еще трех физических лиц. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

В реестр иноагентов попали также:

— член «Яблока» Николай Кавказский*;

— удмуртский активист Артем Медведев*;

— блогер Антон Хардин*.

По версии Минюста, издание Astra* распространяло «недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей, а также «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» российских ВС. Портал выступал против военных действий на Украине и участвовал в распространении материалов иноагентов для неограниченного круга лиц, добавил Минюст.

Кавказский*, Лекманов*, Медведев* и Хардин* также распространяли «недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей.

Помимо того, Кавказский* участовал в распространении материалов иноагентов, распространял недостоверные данные об избирательной системе России. Лекманов*, по данным Минюста участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также «в мероприятии, организованном лицом, включенным в реестр иностранных агентов».

Медведев* распространял «недостоверную информацию» о российской избирательной системе, выступал против СВО, призывал к нарушению территориальной целостности России. Он также «является членом движения, организованного лицом, включенным в реестр иностранных агентов».

Хардин* участвовал в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Главред Astra*, Кавказский*, Лекманов* и Медведев* живут за пределами России.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов

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