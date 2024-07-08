Финская организация Venajan Demokratian Puolesta («Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии»), которая выступает против боевых действий на Украине, внесена Минюстом России в реестр нежелательных организаций.

Кроме того, в список попала также финская организация Vuoksi Ry. Судя по данным реестра, обе организации были внесены туда еще 20 июня. Вместе с ними перечень включает 174 позиции.

«Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии» объединяет активистов, которые проводят акции в поддержку российских политзаключенных и мероприятия, направленные против боевых действий на Украине. Также участники Venajan Demokratian Puolesta реализуют гуманитарные, культурные и просветительские проекты, ведут правозащитную деятельность, взаимодействуют с финскими общественниками и политиками и занимаются «другими видами политического активизма», говорится на сайте организации.

В частности, 30 июня члены общества провели вечер писем политзаключенным, приурочив его к дате ареста и дню рождения политика Ильи Яшина*.

Организация Vuoksi Ry, как указано на ее сайте, является клубом спортивного ориентирования в регионе Иматра и Руоколахти. В описании говорится, что СК «Вуокси» организует мероприятия, связанные со спортивным ориентированием на сложной местности, и соревнования высокого класса.

В середине июня Генпрокуратура признала нежелательной на территории финскую организацию International Russian Radio & Television, и аффилированные с ней американскую и канадскую структуру. В реестр они внесены под общим названием Great Commission Media Ministries.

В Генпрокуратуре поясняли, что эти организации ищут и поддерживают людей, настроенных против российской политики, вовлекают их в свою деятельность и организуют незаконные акции протеста и «провокации» с участием иностранных журналистов.

В сентябре 2023 года нежелательной была признана финская организация EastCham Finland, ранее известная как Финско-российская торговая палата. Генпрокуратура утверждала, что она официально объявила о переориентации работы на Украину и якобы принуждала финские компании уходить из России.

В соответствии с действующим законодательством нежелательных можно признавать только зарубежные неправительственные организации, но поправки, позволяющие вносить в реестр любую иностранную организацию, в том числе учрежденную госорганами других стран, уже прошли первое чтение в Госдуме.