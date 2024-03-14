Министерство юстиции России добавило в реестр нежелательных организаций основанный в Германии «Форум имени Льва Копелева» (Lew Kopelew Forum). Генпрокуратура признала организацию нежелательной в России 19 февраля. На обновление реестра обратил внимание проект «ОВД-Инфо»*.

Форум назван по имени писателя, диссидента, правозащитника и германиста Льва Копелева. Организация была основана в Кельне после его смерти в 1997 году. С 2001 года Форум присуждает премию имени Льва Копелева за свободу и права человека людям, проектам или организациям, которые «проявляют активное участие в деятельности, верной духу» правозащитника.

В разные годы премией были отмечены правозащитная организация «Мемориал»**, редакция «Новой газеты», украинская певица Руслана, российские писатели Эдуард Успенский и Владимир Войнович, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, социолог Лев Гудков, проект «ОВД-Инфо»*, историк Юрий Дмитриев, белорусские оппозиционеры Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

В 2023 году премию имени Льва Копелева за мир и права человека присудили «украинскому народу» в лице мэра Киева Виталия Кличко, его брата Владимира Кличко, парамедика Юлии Паевской, известной под позывным «Тайра», и Харьковской правозащитной группы.

* признан Минюстом России иноагентом

** правозащитный центр «Мемориал» внесен Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда России