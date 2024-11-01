Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов публициста Александра Архангельского*, бывшего главного редактора журнала «Афиша» Александра Горбачева*, журналиста «7×7»* и «Idel.Реалии»* Алексея Серегина*, который на прошлой неделе был задержан полицией, и журналистку и вице-президента фонда «Свободная Бурятия»** Анну Зуеву*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Архангельский* заявил RTVI, что пока не знает, будет ли обжаловать свое внесение в иноагентский реестр. «Надо разобраться. Я не знаю — что я, буду теперь добавлять к своему имени каждый раз? Спрошу у юристов», — пояснил он.

В пресс-релизе Минюста уточняется, что Архангельский* включен в реестр из-за своего выступления против российской специальной военной операции на Украине, распространение якобы недостоверной информации о решениях властей России и их политике, участие на информационной площадке иноагентов в качестве «респондента» и создание материалов иноагентов с их последующим распространением.

Аналогичные аргументы приведены в обоснование включения в реестр Александра Горбачева* — с уточнением, что он проживает за пределами страны. Про Зуеву* в Минюсте, помимо тех же причин, написали, что она является участником организаций-иноагентов и тоже живет за рубежом.

В отношении Серегина* указано такое же обоснование с дополнением о том, что он якобы распространял материалы, направленные на дискредитацию Вооруженных сил.

Кроме того, Минюст сообщил, что по его распоряжению из реестра исключено ООО Издательский дом «Новая глава», которое было ликвидировано.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов

** Free Buryatia Foundation (Фонд «Свободная Бурятия», США) внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, по решению Генпрокуратуры включен в перечень нежелательных организаций, а также фигурирует в реестре экстремистских и террористических организаций Росфинмониторинга.