Минздрав впервые включил в стандарт медпомощи детям с ожирением хирургические методы лечения: резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование, пишет «Коммерсантъ». Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что такие операции оплачиваются из бюджета только пациентам от 18 лет и старше.

«Проект приказа <…> разработан с целью совершенствования оказания медицинской помощи детям при ожирении (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) в медицинских организациях Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь детям, и устранения коррупциогенных факторов», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас, как уточняет «Ъ», в отношении детей с ожирением действуют следующие стандарты Минздрава: УЗИ органов брюшной полости, МРТ головного мозга, определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра.

То есть речь идет только о лабораторных и инструментальных исследованиях, пишет газета. Хирургические вмешательства не упоминаются.

В проекте приказа, который находится на стадии обсуждения до 17 декабря, новшеством стандарта помощи детям при ожирении стало включение хирургических, эндоскопических и эндоваскулярных методы лечения (в том числе резекция желудка, его гастрошунтирование и бандажирование).

При этом, сообщает издание, министерство исключило из списка предлагаемого стандарта лечения комплекс упражнений лечебной физкультуры, а к посещению генетика, невролога и детского эндокринолога добавило диетолога и оториноларинголога.

Хирург кандидат медицинских наук Александр Неймарк пояснил газете, что уменьшение желудка считается «золотым стандартом в лечении тяжелого ожирения». По его словам, такие операции для детей в целом не редкость, если есть определенные показатели, но на практике с этим сложнее в связи с тем, что «получить бесплатную помощь не получится, так как финансирование таких операций государством предусмотрено только по достижении 18 лет».

«Коммерсантъ» пишет, что в 2020 году было выполнено 3292 хирургических вмешательства в желудок и кишечник, в 2023 году — 8955, то есть на 172% больше. Стоит такая операция от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, кроме пациентов, у которых диабет II типа с осложнениями — для них выделяется около 600 квот в год. Согласно подсчетам издания, в России может быть около 1,2 млн детей с ожирением.