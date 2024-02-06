Минздрав России разрешил продавать в аптеках средства экстренной контрацепции «Постинор» и «Эскапел» без рецепта. Кроме того, эти препараты теперь будут доступны для онлайн-заказа. Об этом «Коммерсанту» сообщили в венгерской компании-производителе «Гедеон Рихтер».

Руководитель департамента коммуникаций «Гедеон Рихтер» в России Анна Похитонова пояснила, что при смене статуса препарата на безрецептурный российские регуляторы оценили международный опыт применения и собственные исследования, которые говорят о безопасности его применения.

Сейчас левоноргестрел (синтетический гормон прогестоген, действующее вещество «Постинора» и «Эскапела») продают без рецепта в Германии, Франции, Нидерландах, Швеции, Финляндии, а также в странах ЕАЭС и СНГ (Грузии, Узбекистане, Киргизии, Белоруссии и Армении).

В октябре 2023 года Министерство здравоохранения России ужесточило продажу препаратов для экстренной контрацепции. Ведомство внесло лекарственные средства, содержащие мифепристон и мизопростол, которые используются для прерывания беременности, в список препаратов, подлежащих предметно-количественному учету.

В пояснительной записке к приказу уточнялось, что прием таких препаратов вне медицинских организаций может привести к осложнениям, аллергической реакции и даже летальному исходу.

«Постинор» и «Эскапел» содержат в своей основе левоноргестрел, поэтому в начале 2024 года Минздрав разрешил сделать безрецептурными указанные средства экстренной контрацепции. В ведомстве отметили, что мифепристон и левоноргестрел относятся к разным группам веществ, поэтому и сравнивать меры контроля за ними некорректно.

В беседе с «Ъ» специалисты отрасли по-разному отреагировали на решение Минздрава. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов выразил «недоумение», поскольку решение ведомства, с одной стороны, предоставляет части игроков на рынке выгодные условия и доступность препарата для всех категорий граждан, а с другой — ограничивает продажу подобных же средств.

Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева, в свою очередь, сочла действия Минздрава логичными. По ее мнению, разрешены к свободной продаже те препараты, о действии которых известно более 35 лет. По оценке специалиста, за это время их использовали более 200 млн раз.

В патриаршей комиссии же напомнили о документе «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», который принял Синод. В нем, в том числе, говорится, что Русская православная церковь признает недопустимым использование средств контрацепции, носящих абортивный характер.