Европе необходимо наращивать свой оборонный потенциал, в том числе в области ядерного оружия, заявил член немецкой левой партии «Зеленые» и бывший глава МИД Германии (1998-2005) Йошка Фишер в интервью Zeit Online. По его словам, это необходимо для сдерживания России.

Фишер назвал «соседнюю Россию» главной силой, которой Евросоюз будет противостоять в ближайшее время. По словам немецкого политика, Европа «не может обойтись» без сдерживания Москвы.

Фишер считает, что арсеналы европейских ядерных держав — Франции и Великобритании — недостаточны «в ответ на изменившуюся ситуацию». Экс-глава немецкого МИДа уточнил, что ядерный потенциал должна наращивать Европа в целом, а не только Германия.

На вопрос о том, как такая позиция соотносится с позицией «Зеленых», которые с момента своего основания в конце 1970-х выступали за ядерное разоружение, Фишер ответил фразой «Мир изменился».

«Я надеюсь, что Европа и США продолжат сотрудничать — но как быть, если Дональд Трамп будет переизбран? Учитывая этот сценарий, Европа должна задать себе серьезный вопрос», — подчеркнул политик.

Кроме того, Фишер настаивает на необходимости развивать также и обычные вооружения. Он пояснил, что это следствие «урока, который преподает нам Украина».

«Украине срочно нужна эффективная противовоздушная оборона. И нам, Европе, срочно нужна эффективная противовоздушная оборона. Мы должны сделать это вместе. Нам также необходимо иметь возможность защищаться от киберагрессии», — заявил бывший министр.