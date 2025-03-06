Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов направил депутатский запрос в Следственный комитет России и губернатору Московской области Андрею Воробьеву после сообщений о «фекальных реках» в подмосковном Пушкино. Он призвал чиновников «срочно признать и начать устранять этот коммунальный бардак».

По словам Миронова, «в Пушкино уже несколько месяцев происходит экологическая катастрофа из-за аварии на местной насосной станции», но коммунальщики «бездействуют», а чиновники «просто футболят граждан».

«Эту воду нельзя пить. И запах стоит такой, что невозможно дышать! Дошло до того, что участники СВО с фронта вынуждены обращаться к президенту и губернатору Московской области по проблемам своей малой Родины. Я призываю ответственных чиновников срочно признать и начать устранять этот коммунальный бардак. Также направлю свои депутатские запросы в Следственный комитет, к губернатору области, в надзорные органы. Будем добиваться тщательного расследования ЧП и наказания виновных», — написал председатель СРЗП в своем телеграм-канале.

Ранее RTVI писал об аварии на канализационно-насосной станции (КНС) в подмосковном Пушкино, в результате которой улицы города оказались затоплены отходами.

Авария на КНС № 27, износ которой в 2022 году составлял уже более 90%, произошла в ноябре прошлого года, но первое сообщение о ней появилось в телеграм-канале главы города Максима Красноцветова лишь спустя два месяца — 23 января. Тогда в разговоре с корреспондентами пушкинского телевидения Красноцветов говорил, что «не доглядел» за станцией «Щелковский Водоканал».

В Водоканале, в свою очередь, утверждали, что за капитальный ремонт объекта платить должна администрация города, так как именно она «является арендодателем станции». При этом специалисты Водоканала также заверяли, что «до городской администрации и лично Максима Красноцветова неоднократно доводили информацию о критическом состоянии насосной станции», но никакой своевременной реакции не последовало.