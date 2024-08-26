Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении на должность заместителя министра культуры руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина. Соответствующий документ опубликован на портале государственных правовых актов.

«Назначить Першина Сергея Васильевича заместителем министра культуры Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

Сергею Першину 44 года. В 2012 году его назначили руководителем АНО «Центр поддержки культурных инициатив», одним из основных проектов которого является фестиваль «Таврида».

Фестиваль «Таврида.АРТ» представляет собой креативный кластер, где общаются и генерируют новые идеи деятели разных видов искусства. Мероприятие объединяет представителей различных творческих профессий: архитекторов, писателей, скульпторов, дизайнеров, музыкантов, художников, режиссеров и многих других. В 2024 году фестиваль проходил в Судаке (бухта Капсель).

Также Мишустин распорядился о назначении новых заместителей министра просвещения. Должности получили Ольга Колударова и Ирина Шварцман. Документы подписаны 24 августа.

Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, Елена Колударова будет отвечать за содержание дошкольного и школьного образования, а также за подготовку кадров. Илья Шварцман займется вопросами регионального развития и реализацией национального проекта «Образование».

Ольге Колударовой 41 год. С 2018 года она занимала должность заместителя директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения. В 2022 году ее назначили министром образования и науки Донецкой Народной Республики.

Ирине Шварцман 35 лет. Она окончила «школу губернаторов» — программу развития кадрового управленческого резерва, которую предлагает Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России. С 2019 года она занимала должность заместителя председателя правительства Республики Калмыкия. В 2021 году Ирину Шварцман назначили директором Департамента развития инфраструктуры Минпросвещения.

В августе Мишустин выпустил постановление, согласно которому министр культуры в России смог увеличить количество заместителей до пяти, а также департаментов ведомства до девяти.