Премьер-министр России Михаил Мишустин на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде призвал локализовать в России производство деталей автомобиля возрожденного отечественного бренда «Волга» (VOLGA). Критике Мишустина подвергся китайский руль представленной на выставке машины.

«Друзья, я все понимаю, однако — у вас где сейчас сделан руль? Китайский?» — поинтересовался премьер (видеозапись приводит телеграм-канал правительства).

Получив утвердительный ответ, Мишустин отметил, что «хочется, чтобы руль был российским».

«Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — добавил Мишустин.

В целом он похвалил новую машину, подчеркнув, что она «выглядит современно».

Как сообщил телеграм-канал правительства, в павильоне марки VOLGA на выставке «ЦИПР-2024» были представлены автомобили трех классов: VOLGA С40 — седан класса D, VOLGA К30 — кроссовер класса С, VOLGA К40 — кроссовер класса D.

Новая линейка будет выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера. Проект реализует АО «Производство легковых автомобилей». Выпуск автомобилей VOLGA начнется в 2024 году, с 2025 года — в режиме полного цикла.