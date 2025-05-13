Молебны о ниспослании дождя пройдут в Забайкалье по благословению митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия до 18 мая. Владыка, объясняя необходимость молебна, подчеркнул, что он не гарантирует дождь, но «дает нам возможность увидеть реакцию Бога на состояние общества», сказано в телеграм-канале правительства края.

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский подчеркнул, что сейчас, когда огненная стихия уничтожает природу в регионе, важно обращение к богу.

«Я обращаюсь за тем, чтобы жители нашего края помолились. И образ этих молитв размещен у нас на странице в нашей епархии. Каждый может эти молитвы читать. Ну а священнослужители, поскольку мы существуем в определенном порядке, обязаны это делать», — сказал митрополит.

Чтения молитв о ниспослании дождя начались 11 мая, когда в Забайкалье ухудшилась пожароопасная обстановка — огонь подобрался вплотную к населенных пунктам Читинского округа. Домашние молитвы о ниспослании дождя можно найти на официальных ресурсах читинской епархии, отметили в правительстве.

Накануне МЧС России сообщало, что авиация продолжает тушение пожаров в Забайкалье.

«В регионе действуют 47 лесных пожаров на более 485,7 тыс. гектарах. Из них 5 пожаров локализованы на 115,4 тыс. гектарах», — говорится в сообщении ведомства.

За 12 мая двумя самолетами Ил-76 сброшено 210 тонн воды на пожары в 10-километровой зоне от населенных пунктов Подволок, Танха и Иргень. Вертолет Ми-8 сбросил 35 тонн на отдельные участки, оставшиеся от лесного пожара вблизи поселка Забайкалец. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет, добавили в ведомстве.