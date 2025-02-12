Минобороны планирует ежемесячно выплачивать по 158 тыс. рублей близким пропавших без вести или попавших в плен участников СВО. Военный юрист Александр Латынин, ранее сотрудничавший с Комитетом солдатских матерей, рассказал RTVI, что изменится для родственников военных и много ли жалоб поступало от них по этому поводу.

Латынин отметил, что ранее такие выплаты равнялись окладу по денежному содержанию бойцов, который был «мизерно мал» и составлял 18 тыс. рублей.

«Военнослужащий, который без вести отсутствует в воинской части, может являться как военнопленным, так и погибшим, так и исполняющим обязанности по военной службе, но находиться, к примеру, где-то в другой воинской части или находиться в госпитале, потеряв память, неидентифицированным в силу каких-то обстоятельств», — сказал он.

Минобороны теперь планирует оформлять выплаты, продолжил собеседник RTVI, в соответствии с размером денежного довольствия военных, находящихся в зоне СВО.

«Мы понимаем, что даже если он погиб и он не был идентифицирован, то все равно тело его находится в зоне СВО», — уточнил Латынин.

Юрист добавил, что, насколько ему известно, в Комитет солдатских матерей до сих пор обращаются с просьбой помочь получать эти выплаты.

«Не всем выплачивалось денежное довольствие по окладу денежного содержания. В связи с вышеизложенным приходилось обращаться как в прокуратуру, так и в адрес командования воинских частей. Подобные обращения, да, у нас имели место. Не могу сказать, что они были массовыми, но то, что имели место, это факт. Если взять все обращения за 100%, то, наверное, обращения данной категории мизерно малы, составляют 1—2%», — заключил Латынин.

В январе 2025 года Минобороны представило проект приказа, согласно которому планируется выплачивать близким бойцов СВО, пропавших без вести или попавших в плен, ежемесячную соцвыплату в размере 158 тыс. рублей. В документе отмечается, что эти средства может получить в первую очередь супруг (супруга) участника боевых действий. В ином случае это могут быть совершеннолетние дети военнослужащего.

Если дети не достигли 18 лет или являются инвалидами с детства, то деньги будут переведены их опекунах (попечителям).

«А в случае, если гражданин, призванный по мобилизации, не состоял в браке, не имел детей или иных лиц, находившихся на его иждивении, — не находившимся на его иждивении родителям в равных долях. При отсутствии указанных лиц ежемесячная социальная выплата осуществляется полнородным и неполнородным братьям и сестрам в равных долях», — говорится в документе.

Телеграм-канал «Военные адвокаты» отмечает, что, как правило, «признание пропавшим без вести или захваченным в плен происходит не сразу», однако и в этом случае близкие участников СВО могут получить выплаты. Например, супруге (супругу) бойца, проживавшим с ним на момент этих событий, будут перечислять его денежное довольствие.

Кроме этого, близкие участника СВО имеют право на получение другого вида поддержки согласно постановлению правительства России № 641 «О материальном и иных (кроме денежного довольствия) видах обеспечения членов семей военнослужащих, захваченных в плен или в качестве заложников, а также интернированных в нейтральных странах».

«Военные адвокаты» уточняют, что эти выплаты близким будут прекращены, если военнослужащий вернулся из плена, либо его объявили умершим или безвестно отсутствующим.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении ежемесячной социальной выплаты детям военнослужащих, взятых в плен или пропавших без вести.

На выплату смогут претендовать дети, чьи родители участниками СВО, либо действовали на территории проведения контртеррористической операции или в Сирии. Согласно документу, размер пособия будет равен «величине прожиточного минимума для детей», установленной в регионе проживания ребенка. Выплата будет производиться с указанной в приказе командира подразделения даты пленения бойца или его пропажи без вести, но не ранее 1 декабря 2024 года.