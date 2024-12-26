Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении ежемесячной социальной выплаты детям военнослужащих, взятых в плен или пропавших без вести. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
На выплату смогут претендовать дети, чьи родители выполняли боевые задачи в рамках спецоперации на Украине, на территории проведения контртеррористической операции или в Сирии. Согласно документу, размер пособия будет равен «величине прожиточного минимума для детей», установленной в регионе проживания ребенка. На другие соцвыплаты это пособие не повлияет.
В указе говорится, что выплата будет производиться с указанной в приказе командира подразделения даты пленения бойца или его пропажи без вести, но не ранее 1 декабря 2024 года. Документ вступает в силу со дня подписания, уточняется в тексте президентского указа.
В 2024 году размер прожиточного минимума для ребенка в Москве составлял 19 586 рублей, в 2025 году он повысится до 20 663 рублей. Согласно постановлению правительства России, в среднем по стране в 2025 году прожиточный минимум для детей будет составлять 17 201 рубль (сейчас он равен 14 989 рублям).
В ходе прямой линии 19 декабря Путин подчеркнул, что необходимо исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области, которые сейчас получают пособия как участники контртеррористической операции (КТО), а не специальной военной операции (СВО).
По словам президента, «бойцов, освобождающих Курскую область и участвующих там в контртеррористической операции, необходимо приравнять по правам к участникам СВО». После этого премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подготовке соответствующих документов.
- Детям участников боевых действий на Украине положено ежемесячное пособие в размере 16 698,63 рубля, его получают матери или опекуны.
- Детям участников СВО в первоочередном порядке предоставляются места в школах, дошкольных учреждениях и летних оздоровительных лагерях. Для них действуют льготы при поступлении в вузы и зачислении в колледжи и техникумы.
- В Москве детей участников СВО освободили от платы за детские сады, секции и кружки, группы продленного дня и школьные обеды.
- В случае гибели участника военной операции члены его семьи имеют право на получение единовременного пособия и ежемесячной компенсации, при его посмертном награждении — на выплаты и льготы в зависимости от награды.
- Все эти меры поддержки в настоящее время не распространяются на детей от первого брака, которые воспитывались мужчиной до его ухода на фронт.