Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении ежемесячной социальной выплаты детям военнослужащих, взятых в плен или пропавших без вести. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

На выплату смогут претендовать дети, чьи родители выполняли боевые задачи в рамках спецоперации на Украине, на территории проведения контртеррористической операции или в Сирии. Согласно документу, размер пособия будет равен «величине прожиточного минимума для детей», установленной в регионе проживания ребенка. На другие соцвыплаты это пособие не повлияет.

В указе говорится, что выплата будет производиться с указанной в приказе командира подразделения даты пленения бойца или его пропажи без вести, но не ранее 1 декабря 2024 года. Документ вступает в силу со дня подписания, уточняется в тексте президентского указа.

В 2024 году размер прожиточного минимума для ребенка в Москве составлял 19 586 рублей, в 2025 году он повысится до 20 663 рублей. Согласно постановлению правительства России, в среднем по стране в 2025 году прожиточный минимум для детей будет составлять 17 201 рубль (сейчас он равен 14 989 рублям).

В ходе прямой линии 19 декабря Путин подчеркнул, что необходимо исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области, которые сейчас получают пособия как участники контртеррористической операции (КТО), а не специальной военной операции (СВО).

По словам президента, «бойцов, освобождающих Курскую область и участвующих там в контртеррористической операции, необходимо приравнять по правам к участникам СВО». После этого премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подготовке соответствующих документов.