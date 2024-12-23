Правительство России уже подписало документы о назначении равных выплат как участникам украинской спецоперации, так и военнослужащим, выполняющим боевые задачи на территории Курской области. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что меры поддержки нужны и «защитникам, действующим в рамках специальной военной операции», и тем, «кто сегодня выполняет боевые задания в приграничных территориях». Премьер напомнил, что в ходе прямой линии президент Владимир Путин поручил установить бойцам, сражающимся в Курском приграничье, такие же выплаты, какие получают участники боев на Украине.

По словам Мишустина, «соответствующие документы подготовлены и подписаны».

В ходе ежегодной итоговой прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин отметил, что нужно исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области, поскольку сейчас они получают пособия как участники контр-террористической операции, а не специальной военной операции. По словам президента, «бойцов, освобождающих Курскую область и участвующих там в контр-террористической операции, необходимо приравнять по правам к участникам СВО».

Позже в этот же день глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов рассказал, что соответствующий законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий для призывников и контрактников, участвующих в боевых действиях в Курской и Белгородской области, уже направлен в правительство.

В сентябре стало известно, что некоторые бойцы, участвовавшие в боях в Курской области, сталкиваются с затруднениями при получении выплат от государства, так как территория боевых действий в приграничном регионе не относится к зоне военной операции. Нилов тогда заявил RTVI, что передаст Минобороны информацию об этой проблеме.