Представители благотворительного «Фонда Ройзмана*» обжалуют решение суда о его ликвидации по иску Минюста, а сам фонд будет работать «до последнего дня». Об этом заявил RTVI его основатель, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*.

«Сколько будет возможностей, столько будем сопротивляться. До последнего дня будем работать. Слушайте, во-первых, никто не обещал, что будет легко. Но, конечно, очень многих людей эта история задела», — сказал он.

«Фонд Ройзмана*» существует с 2015 года и занимается поддержкой благотворительных проектов в Свердловской области и адресной помощью людям в трудных жизненных ситуациях. На сайте фонда говорится, что среди прочего он участвовал в создании Первого екатеринбургского хосписа, поддерживает родителей с неизлечимо больными детьми, оказывает людям юридическую помощь.

По словам Ройзмана*, во время процесса в Октябрьском районном суде у многих появилась надежда, что фонд все-таки не закроют, потому что защита предъявила суду документы, которые «аргументированно показывали, что где-то Минюст неправ, а где-то их выводы содержат откровенную ложь».

Он рассказал, что даже директор фонда (Светлана Косолапова. — прим. ред.) в ходе прений со смехом указывала на противоречивость доводов обвинения, которое говорило о растрате собранных денег и одновременно — о том, что деньги в фонде сохранили и не потратили.

«То есть, до смешного доходит. Если честно, все, с одной стороны, понимали, что закроют, но, с другой стороны, сам ход процесса, просто доказывал нашу правоту и невиновность. Поэтому многих так оглушило это решение. Единственное, что меня радует, что в ходе процесса, в общем-то, все увидели, что доводы надуманные», — отметил экс-мэр Екатеринбурга.

Он отметил, что суд ни одного ходатайства защиты не принял, а судья удалялась в совещательную комнату, где обдумывается и выносится решение, примерно на 20 минут. Как указал Ройзман*, та же судья (Жанна Стекольникова. — прим. ред.) в свое время судила его самого «шесть раз подряд» и всякий раз назначала наказания «по максимуму», ни разу не приняв на себя отвод.

Он рассказал, что после проверки Минюста представители фонда затребовали и получили на руки акт. По их оценке, в документе также «содержалась откровенная ложь», поэтому они подали иски в два суда. А через три недели Минюст подал иск о ликвидации фонда. По словам Ройзмана*, основания были «абсолютно надуманные».

«Понятно, что у меня одно желание — сказать “да пошло оно всё”, но я так не скажу, потому что от нас зависят судьбы многих людей, жизни многих детей. Мы самый мощный региональный фонд в России, который не пользовался никогда бюджетными деньгами, не пользовался никакими ни президентскими, ни правительственными грантами. Это откровенно народный фонд, по сборам средний чек — 100, 200, 500 рублей. Мы умудрялись собирать сотни миллионов и спасать детей», — сказал собеседник RTVI.

Он выразил надежду, что «когда-нибудь все должно закончиться хорошо».

«Ну а если не закончится, будем утешаться тем, что мы были честными людьми», — заключил бывший мэр Екатеринбурга.

Как сообщал ТАСС, иск в суд о ликвидации «Фонд Ройзмана*» Главное управление Минюста по Свердловской области направило в начале марта.

РИА Новости со ссылкой на судебные документы писало, что в 2021 году «Фонд Ройзмана*» собрал 222,4 млн рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА), однако средства остались в распоряжении организации.

В декабре 2024 года Ройзман* заявил порталу 66.RU, что претензии властей ложны, поскольку Минюст не обнаружил нарушений при проверках.

14 апреля 2025 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Минюста о ликвидации фонда.

* Евгений Ройзман внесен Минюстом России в реестр иноагентов