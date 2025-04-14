Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Минюста о ликвидации фонда бывшего мэра города Евгения Ройзмана*. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

«Административный иск удовлетворить, ликвидировать благотворительный фонд — «Фонд Ройзмана*» (…) исключить сведения о нем из единого государственного реестра юридических лиц», — передает журналист агентства слова судьи.

Как сообщает URA.RU, директор фонда Светлана Косолапова заявила, что решение суда, скорее всего, будет обжаловано. «Шансы [обжаловать] — есть всегда. Мы будем пытаться, проработаем позицию с нашим адвокатом», — сказала она.

Адвокат Ройзмана* Калой Ахильгов написал в своем телеграм-канале, что защита будет «бороться и в апелляции, и в кассации, и дальше».

Сам Ройзман* в разговоре с RTVI отметил, что основанная им организация будет работать «до последнего дня».

«Никто не обещал, что будет легко. Но, конечно, очень многих людей эта история задела. Единственное, что меня радует, что в ходе процесса, в общем-то, все увидели, что доводы надуманные, а зачастую просто ложные. Иллюзий нет никаких, но, тем не менее, делай, что должно, и будь что будет. Когда-нибудь все равно все должно закончиться хорошо. Ну а если не закончится, будем утешаться тем, что мы были честными людьми», — сказал он.

По информации РБК Екатеринбург, одним из нарушений, по словам представителя Минюста, стало «перенаправление средств на строительство пансионата», а не на лечение ребенка. По данным ведомства, объем средств, направленных организацией экс-главы Екатеринбурга на нецелевые расходы, составил 4,5 млн рублей. Издание со ссылкой на представителей фонда отмечает, что мать ребенка передала собранные деньги на другие цели без согласования с организацией.

Как сообщал ТАСС, иск в суд о ликвидации «Фонд Ройзмана*» Главное управление Министерства юстиции по Свердловской области направило в начале марта.

РИА Новости со ссылкой на судебные документы писало, что в 2021 году «Фонд Ройзмана*» собрал 222,4 млн рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА), однако средства остались в распоряжении организации.

В декабре 2024 года Ройзман* заявил порталу 66.RU, что претензии властей ложны, поскольку Минюст не обнаружил нарушений при проверках.

«Последняя проверка тоже не выявила никаких значимых нарушений, но акт Минюста был составлен откровенно с искажением истинного состояния дел. Получив этот акт, фонд обратился в суды, с целью опротестовать и опровергнуть содержащиеся в акте ложные выводы. Иски были приняты. В ответ Минюст вышел в суд с требованием о ликвидации фонда», — рассказывал Ройзман*.

«Фонд Ройзмана*» — благотворительная организация, основанная экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом* в 2015 году. Фонд оказывает финансовую и юридическую помощь людям, которые оказались в трудных жизненных ситуациях. Организация также помогает пострадавшим в результате стихийных бедствий, проводит благотворительные и просветительские мероприятия.

Ройзман* был мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. В ноябре 2022 года его признали иноагентом. В 2022 году против него возбудили уголовное дело о «дискредитации» российской армии. В мае 2023 года суд назначил Ройзману* штраф в 260 тыс. рублей.

* Евгений Ройзман внесен Минюстом России в реестр иноагентов